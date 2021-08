Champion olym­pique en fleuret par équipes, l’escrimeur fran­çais Julien Mertine était de passage dans dans l’Intégrale Tokyo sur RMC Info. Interrogé sur les stars qu’il aurait pu appro­cher, Mertine a évoqué le cas du numéro 1 mondial Novak Djokovic qui pouvait à peine manger lors­qu’il poin­tait le bout de son nez au self du village olympique.

« Il y avait Djokovic qui était au self, il se faisait harceler, c’est un mec en or, il jouait le jeu et tout. On était là à table : ‘on ne va quand même pas l’embêter’. Et puis une heure ou deux après, on se promène dans le village et puis je l’ai croisé. Il était tout seul et je me suis permis d’aller le voir pour lui demander une photo », a déclaré le médaillé d’or qui a fina­le­ment pu repartir de Tokyo avec sa photo souvenir aux côtés du Serbe.