L’ancien joueur russe, Yvegueni Kafelnikov suit de près ce qui se passe sur la planète tennis mais aussi sur les différents indices boursiers car c’est un tracer en puissance. Féru d’économie entre quelques pots tennistiques et autres analyses financières, il évoque avec un humour russe les évolutions possibles de la société. Selon lui, 2021 sera forcément l’année de la natalité, et ceci en extrapolant les conséquences des confinements : « Les maternités russes devraient être à 100 % pleines en janvier 2021. » On saura assez vite si l’ex-numéro 1 mondial a raison.