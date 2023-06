La joueuse ukrai­nienne est vrai­ment très triste en ce moment car le bombar­de­ment du barrage par les Russes près de sa ville d’en­fance de Nova Kahova se trans­forme en un vrai cauchemar comme elle l’a expliqué Inews.

« Je n’ai pas de mots pour cela parce qu’ils ont d’abord pris le terri­toire, ils l’ont occupé et main­te­nant ils l’ont bombardé. Et à cause de cette explo­sion, l’eau a recou­vert toute la ville. Alors que puis‐je dire ? Ils ne sont pas humains. J’y ai passé toute mon enfance. Mon école était là‐bas, je me suis entraîné là‐bas, j’ai commencé mon chemin là‐bas. Je me souviens des étés surtout dans l’en­fance. C’est vrai­ment diffi­cile à dire, mais chaque jour, je me réveillais à 6 heures du matin, j’al­lais avec ma grand‐mère sur les courts de tennis, je faisais une séance d’en­traî­ne­ment, puis je reve­nais en faire une autre.