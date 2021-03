Tous les passionnés veulent en savoir plus sur Asian. Cette comète du tennis mondial aujourd’hui Top 30 séduit de plus en plus de passionnés avec son jeu brutal, direct où la puis­sance est omni­pré­sente. Pas éton­nant que le Russe ait été bercé dans sa jeunesse par les duels entre le Kid et Pete : « Quand j’étais petit, je me souviens bien des moments où j’ai regardé les duels entre Pete Sampras et Andre Agassi. Ils avaient deux styles de jeu complè­te­ment diffé­rents mais qui se complé­taient. Cela permet­tait d’avoir des matchs hale­tants. Puis, quand j’étais plus grand, j’ai vu arriver un certain Roger Federer. Et là ce fut incroyable pour mes yeux »