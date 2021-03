L’attraction de ce début, Aslan Karatsev, a accordé une inter­view à l’ATP, dans laquelle il se confie beau­coup plus que ces dernières semaines. Toujours sans sponsor, le Russe de 27 ans a expliqué d’où prove­naient les tee‐shirts adidas qu’il a portés à l’Open d’Australie, à Doha et à Dubaï. Une sacrée histoire…

« J’étais dans les vestiaires en train de préparer mon sac après le match et Mischa m’a juste demandé si j’avais besoin de t‑shirts et j’ai dit ‘d’ac­cord’. Je joue aussi avec adidas alors je l’ai pris. J’avais un contrat avec adidas il y a cinq ans, donc j’avais encore beau­coup de vête­ments, mais ce n’était pas le dernier modèle. Peut‐être a‑t‐il vu que je jouais avec les anciens », a raconté Karatsev.

Son nouvel agent Pierre Christen est très confiant pour la suite : « Depuis l’ATP Cup et l’Open d’Australie, nous avons eu beau­coup d’offres, mais nous atten­dons une offre plus impor­tante. Quelques marques de vête­ments nous ont contactés. Il vaudra plus s’il termine l’année dans le Top 20 ou 30. Cela a été très chargé au cours des cinq dernières semaines, mais plus encore depuis qu’il a remporté le titre de Dubaï la semaine dernière. Je pense qu’un certain nombre de personnes atten­daient de voir s’il pouvait confirmer sa perfor­mance de l’Open d’Australie. »