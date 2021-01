Le géant croate Ivo Karlovic s’est confié chez nos confrères de Behindtheracquet. C’est forcément touchant car Ivo a eu un parcours atypique : « J’ai passé 41 ans à être un humain. À 6 ans, j’ai pris une raquette mais je n’aimais pas le tennis. Quelques années plus tard, je suis tombé amoureux du sport. J’ai grandi en Yougoslavie pendant la guerre. Quelques joueurs ont réussi à quitter le pays mais nous n’avions pas beaucoup d’argent. Il y a eu des mois où nous ne pouvions pas manger beaucoup ou sortir parce qu’il y avait des avions au-dessus de notre ville et que nous devions chercher un abri souterrain. Je tapais dans la belle dès que cela été possible. J’ai aussi joué au basket jusqu’à l’âge de 13 ans. J’étais grand et je bougeais bien, alors les entraîneurs de basket-ball m’ont fait jouer contre des jeunes de 18 ans mais je n’aimais pas ça. J’aurais peut-être pu aller en NBA »