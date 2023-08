Finaliste malheu­reuse du WTA 1000 de Cincinnati ce samedi (battue par Cori Gauff), Karolina Muchova réalise pour le moment une sacrée saison avec notam­ment une finale à Roland‐Garros.

Récemment inter­viewée par le maga­zine Vogue en République Tchèque, l’ac­tuelle 10e joueuse mondiale s’est notam­ment confiée sur l’im­por­tance de choisir un bon loge­ment lors­qu’elle arrive sur un tournoi. Une condi­tion presque déter­mi­nante selon elle.

« C’est inté­res­sant que vous posiez cette ques­tion car c’est vrai­ment impor­tant pour moi. J’ai même décou­vert que je jouais mieux quand je séjour­nais dans un hôtel dans lequel je me sentais bien, où j’at­tends avec impa­tience après un match, parce que j’aime son inté­rieur. C’est pour­quoi ce n’est pas mon équipe qui choisit le loge­ment, mais moi‐même. Et de quel object je ne pour­rais pas me passer ? Certainement de mes écou­teurs. La musique joue un rôle très impor­tant dans ma vie. »