Dans les colonnes du quoti­dien britan­nique The Guardian, Daria Kasatkina s’est exprimée sur les consé­quence de son coming‐out. A sa surprise géné­rale, ce n’est que positif et visi­ble­ment elle ne s’y atten­dait pas.

« Ce sujet est très sensible l’ho­mo­sexua­lité, donc j’étais prête à une certaine réac­tion néga­tive, mais il n’y a rien eu de tel. Je suis très recon­nais­sante car cela me fait du bien. Certains des joueurs venaient me voir, parfois ils viennent encore me voir, pour me dire ‘ouais, c’est cool’ ou ‘féli­ci­ta­tions’. C’est sympa. Après avoir fait cette « révé­la­tion », j’ai ressenti moins de pres­sion. J’ai enlevé cette pres­sion de mes épaules parce que lorsque vous devez penser au tennis mais aussi à des choses profondes dans votre tête, ce n’est pas bon »