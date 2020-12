Dans un entretien donné à Marca, Daria Kasatkina confirme qu’elle est un fan absolu de Rafael Nadal. Pour elle, c’est un exemple, un champion exemplaire dans tous les sens du terme : « Quand on voit un homme de 34 ans, qui a tout gagné et qui pleure toujours après une victoire. C’est vraiment inspirant de voir qu’il a encore faim depuis son premier jour de compétition. C’est drôle pare que j’ai l’impression de le connaître depuis longtemps. Cela est lié au fait que je le suis depuis que j’ai huit ans. Je souviens de sa première finale quand il portais un débardeur et ce fameux pantalon long. J’étais déjà impressionné par sa musculature. Je suis et connais tous ses résultats. Si je dois choisir un exemple à suivre, c’est évidemment Rafa. Il donne toujours tout, le maximum, je trouve cela remarquable »