Depuis son titre à l’Open d’Australie en janvier 2020 et une finale perdue à Roland Garros en septembre dernier, Sofia Kenin intéresse de plus en plus les marques. Récemment, l’Américaine a donc signé un contrat avec l’entreprise spécialisée dans l’électronique et les télécommunications, Motorola. Excitée d’annoncer ce nouveau partenariat sur Twitter, la 4e mondiale a écrit son message avec un iPhone… d’Apple, concurrent naturel et direct de Motorola. Après s’être rendue compte de son erreur, Kenin a logiquement supprimé son tweet… peut-être un peu tard.