Vainqueur en cinq sets du trico­lore Constant Lestienne, Karen Khachanov s’est plaint de la qualité du court qui a été arrosé toute la partie alors que cela n’était pas vrai­ment utile. C’est en effet ce que rapporte nos confrères du site russe Championnat.

« Le terrain est vrai­ment excellent cette année, c’est pour cela que l’on a besoin de plus d’eau encore et encore. C’est un peu comme si on était dans une forêt sur un lac » a déclaré avec humour le Russe. Une analyse partagée un peu plus tard pour le joueur serbe Djere qui lui aussi critiqué la qualité du court.