La joueuse néerlandaise s’est exprimée au sujet de la crise du Covid-19 et il semble que son niveau d’informations ne soit pas optimisé. Quand elle a vu sur les réseaux sociaux l’attitude de Novak en Serbie depuis quelques jours, elle s’est étonnée de ce que le Serbe pouvait faire : « Je l’ai vu prendre des photos avec tout le monde et serrer la main des autorités lors de la présentation de la tournée Adria. Comment cela peut-il être possible ? Où est-ce autorisé dans le monde ? ».

On sait que la Hollande n’est pas forcément sur le podium des pays qui ont très bien géré la crise sanitaire mais il faudrait quand même que Kiki s’informe mieux et comprenne aussi que la Serbie a été un peu épargnée comme d’autres pays du vieux continent.