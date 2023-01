Lors de sa confé­rence de presse après sa défaite en demi‐finale contre Bautista Agut, le meilleur ami de Kyrgios a bien voulu parler de son pote. Selon Thanasi, Nick n’est pas un saint mais il fait tout pour que les choses s’arrangent.

« Je pense que certaines des choses que Nick Kyrgios fait et que les gens consi­dèrent comme néga­tives sont mises en avant un peu plus que d’autres parce qu’il a peut‐être une répu­ta­tion pour cela. Certains de ses actes font la une des médias juste­ment parce que c’est lui alors que si c’était d’autres joueurs ce ne seraient pas le cas. Nick n’est pas un saint pour autant. Il a fait des choses qui sont proba­ble­ment justi­fiées. Je pense que certaines de ces choses sont injustes. Au bout du compte, il essaie de faire de son mieux. Il y a beau­coup de pres­sion sur lui. Il sent qu’il essaie de faire aussi bien que possible. Parfois, il s’en accom­mode. Tout le monde s’en sort de diffé­rentes manières. Il a eu une année phéno­mé­nale l’année dernière. Il va conti­nuer à donner le meilleur de lui‐même ».