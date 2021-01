Qualifié pour sa première finale à Delray Beach en ayant dominé Norrie en demi-finale (6-3, è-5), Sebastian Korda affrontera Hubert Hurkacz.

Le fis de Petr réalise donc un début de saison plus que positif.

Peut-être que l’apport d’André Agassi et Steffi Graff a été important lors de la préparation mise en place à Las Vegas.

D’ailleurs, il semble que Sebastian était très impressionné par l’ex-championne allemande comme il l’a expliqué dernièrement à nos confrères de Tennis Majors : « J’étais sur le court plusieurs fois avec Steffi, mais je ne voulais pas jouer avec elle. J’étais beaucoup trop intimidé. En revanche, elle me donnait quelques conseils sur le terrain et son énergie était aussi très utile durant tout se stage. Quand j’ai frappé quelques balles, je dois bien avouer que son coup droit croisé m’a tué, alors je me suis dit, je ne peux plus faire ça »