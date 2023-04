Et si Barbora Krejcikova et Ons Jabeur étaient deve­nues fina­le­ment amies grâce à une simple ques­tion d’un fan ?

Ce n’est pas impos­sible si l’on en croit l’échange entre les deux joueuses sur Instagram après un message posté par la Tchèque suite à une FAQ orga­nisée par sur son compte personnel sur sa rela­tion avec la Tunisienne (« Es‐tu amie avec Ons Jabeur ? »).

« Il faudrait poser la ques­tion à Ons Jabeur que je ne peux même pas taguer. On dirait qu’elle ne veut pas être amie avec moi », a écrit Barbora avec des émojis qui pleurent de rire avant la réponse de l’in­té­ressée : « Oh non, laisse moi régler cela (à propos des tags). »

And then they lived happily ever after 😂🥳 pic.twitter.com/bq7i45f2v2 — LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) April 1, 2023

Finalement, tout s’est arrangé et Krejcikova a même publié un très beau message à l’at­ten­tion de sa nouvelle copine : « Ons Jabeur m’a permis de l’in­clure dans mes questions/réponses. C’est le signe d’un lien très fort. Pour moi, c’est l’une des personnes les plus drôles de la tournée. Je ne peux pas oublier son Halloween à Fort Worth lors des finales WTA. Elle a un grand cœur et est un modèle à suivre. Elle a une équipe formi­dable. Ils partagent telle­ment d’énergie positive. »