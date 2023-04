Il ne faut jamais enterrer Petra Kvitova !

Après un début de saison 2023 assez moyen, le joueuse tchèque a vrai­ment commencé à monter en puis­sance lors de cette tournée améri­caine du mois de mars avant d’at­teindre la finale du WTA 1000 de Miami où elle sera opposée à l’im­pres­sion­nante Elena Rybakina ce samedi (à partir de 21h).

Interrogée sur sa rela­tion avec son mari, Jiri Vanek, qui est égale­ment son entraî­neur depuis 2016, la gauchère a reconnu que ce n’était pas tous les jours facile en raison notam­ment de sa défiance pour les entraî­ne­ments répétés.

« Le plus grand défi pour lui est d’ar­river à me motiver pour les entraî­ne­ments car il sait que je n’aime pas cela. Vous le savez aussi n’est‐ce pas (rires) ? Mais je pense qu’au cours des sept années où nous nous sommes entraînés ensemble, il sait très bien quand j’ai besoin d’un peu de repos et quand je dois me surpasser. Je pense donc que même si j’ai quelques jours de repos, je peux encore jouer du bon tennis le lende­main. Je crois qu’il s’est déjà habitué à tout cela. »