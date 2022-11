Si Petra Kvitova a remporté Wimbledon en 2011 et 2014, deux années où Novak Djokovic a égale­ment été sacré sur le gazon londo­nien, elle n’a pour­tant pas eu l’oc­ca­sion d’ou­vrir le bal avec le joueur serbe aux dîners des cham­pions. C’est tout cas ce qu’af­firme avec le sourire la 16e joueuse mondiale dans une inter­view accordée à Flashscore.

« Heureusement, nous n’avons pas dansé (rires). Cela m’a très bien convenu, car la danse et moi, c’est une mauvaise combi­naison. Vous ne me verrez proba­ble­ment jamais dans Danse avec les Stars. Sinon, Novak a toujours été très gentil, mais comme c’était un dimanche qu’ils jouaient, il était en retard. Il y avait toujours une attente autour de lui, et c’était si rapide. Mais heureu­se­ment, nous n’avons pas dansé, cette tradi­tion a été aban­donnée avant nous », a confié la Tchèque qui a égale­ment parlé du compor­te­ment de Roger Federer et Rafael Nadal.