Nick Kyrgios semble avoir une dent contre Pablo Carreno-Busta. Il y a quelques jours, l’Australien tweetait : « Si la terre battue n’existait pas, il ne se serait même pas approché du top 50. » Une affirmation absurde quand on sait que l’Espagnol est double demi-finaliste à l’US Open.

Pablo avait estimé que Nick devait s’ennuyer chez lui. L’Australien lui a alors envoyé un nouveau scud sur Instagram : « Il est clair que j’aimerais jouer à l’US Open mais à cause des conditions actuelles je ne me sentais pas en sécurité. Oui, Carreno-Busta, je suis un peu ennuyeux et si ça ne tenait qu’à moi, je te déchirerais à nouveau. 2-0, chut. »

Ça risque d’être tendu si les deux se retrouvent un jour sur le même court…