Au ten­nis, il y a les clas­se­ments où chaque joueur rêve un jour de figu­rer. Celui de la course aux Grands Chelems, domi­né par l’é­ter­nel Big Three, par exemple. Et puis il y a ceux où il vaut mieux ne pas appa­raître du tout. Comme celui des amendes dis­tri­buées à l’oc­ca­sion de l’Open d’Australie 2021. A peine ter­mi­né, celui‐ci a publié les sommes récla­mées aux joueurs à l’oc­ca­sion du pre­mier Grand Chelem de la sai­son. Et sans grande sur­prise, s’il n’au­ra joué « que » trois matchs, c’est bien Nick Kyrgios qui ter­mine à la 1ère marche du podium.

Coût total de l’o­pé­ra­tion pour l’Australien : 9 000 dol­lars (3 fois 3 000 pour abus de raquette et conduite anti­spor­tive face à Humbert, et obs­cé­ni­té visible contre Thiem). Derrière lui figurent entre autres Alexander Zverev (6 000), Medvedev et Djokovic (5 000), ou encore Tsitsipas (4 000). Au total ce sont pas moins de 58 500 dol­lars que devront régler les joueurs après un total de 21 infrac­tions (contre 8 500 dol­lars pour 7 amendes chez les femmes).