On se souvient tous de la scène lors de la finale de Wimbledon.

Nick avait accusé une femme au premier rang d’être complè­te­ment ivre et donc de la gêner dans son jeu. La jeune fille n’a pas vrai­ment apprécié les propos de l’Australien puis­qu’elle a mené une action en justice se sentant diffamée.

Nick ne voulant pas insisté sur cette affaire, il a donc décidé de s’ex­cuser et de faire un beau geste.

« Je recon­nais que cette croyance était erronée et je m’en excuse.Pour me racheter, j’ai fait don de 20 000 livres ster­ling à l’as­so­cia­tion cari­ta­tive Great Ormond Street Hospital, choisie par Mme Palus et je précise que je ne ferai plus de commen­taire sur cette affaire »