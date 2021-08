Grand fan et admi­ra­teur de Gaël Monfils depuis qu’il a débuté sa carrière profes­sion­nelle, Nick Kyrgios a pu partager une session d’en­traî­ne­ment avec le Parisien qui revient petit à petit à son meilleur niveau.

On imagine déjà ce que pour­rait donner une asso­cia­tion des deux boute‐en‐train en double. Le spec­tacle serait forcé­ment au rendez‐vous avec deux joueurs complè­te­ment atypiques. D’ailleurs, ‘La Monf’ ne s’y trompe pas avec un hashtag « different is not forbidden » (traduc­tion : la diffé­rence n’est pas interdite).