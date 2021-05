Nick Kyrgios s’est confié au Daily Telegraph. Il assure vouloir revenir sur le tour notam­ment avec la saison sur gazon, une surface qu’il affec­tionne particulièrement.

Récemment le MVP des Bucks Giannis Antetokounmpo avait comparé Nick Kyrgios à.…Denis Rodman, l’ex‐joueur des Bulls de Chicago connu pour ses « frasques » et aussi pour son amitié avec Kim Jung‐un.

Une compa­raison que l’Australien accepte volon­tiers : « Quand je pense à Denis Rodman, la première pensée qui me vient c’est l’idée de quel­qu’un qui est complè­te­ment à l’aise dans sa peau, qui a joué le jeu qu’il voulait et ne se souciait pas vrai­ment de ce que les autres pensaient. Cela me va très bien d’être comparé à lui car c’est aussi comme ça que je pense et mène ma carrière de tennis. Je me fiche aussi de ce que les autres pensent et je joue comme je veux. D’ailleurs, je dois aussi avouer que je suis super excité de retourner sur le tour »