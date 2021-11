Si vous en doutiez encore, Nick Kyrgios est un person­nage très à part du monde du tennis. Parfois génial, parfois très agaçant, le fantasque austra­lien a fait une nouvelle sortie média­tique remar­quée ce vendredi pour expli­quer son manque de moti­va­tion lors de la première partie de sa carrière. Et selon lui, le fait d’être éloigné pendant des mois de sa petite amie a forcé­ment joué sur son moral.

« Quand j’étais avec ma première petite amie, je suis resté loin d’elle pendant six mois d’af­filée, a‑t‐il expliqué dans une inter­view accordée à News.AU. Quand vous essayez de performer au plus haut niveau et que vous commencez à ressentir le manque d’une personne que cela soit émotion­nel­le­ment ou physi­que­ment, cela devient une frus­tra­tion sexuelle. J’étais sur le court et je ne pouvais pas jouer parce que j’étais un peu trop excité, si vous voyez ce que je veux dire. Peu importe si vous travaillez dans un bureau ou ailleurs, si vous ne voyez pas votre parte­naire, cela a des réper­cus­sions sur votre travail, votre humeur, tout. J’étais la pire des merdes quand j’étais loin de ma copine pendant si long­temps », a déclaré un Nick Kyrgios toujours aussi « ouvert » d’esprit.