Nick Kyrgios est vraiment un personnage atypique dans le monde du tennis. Dans une récente interview, l’Australien l’a une nouvelle fois prouvé. Notamment avec cette folle déclaration…

« Je jouais contre Roger Federer à la Laver Cup 2017, à Prague. Je gagnais et soudain j’ai vu une fille dans les gradins. Je pensais ensuite juste à elle et à comment je pourrais faire pour l’inviter à boire un verre », raconte l’Australien dans des propos rapportés par The Age. Pour la petite histoire, il avait perdu ce match fou face au Suisse : 6-4, 6-7(6), 9-11.

Selon le quotidien australien, Nick aurait même révélé avoir une relation différente par semaine.

Le journaliste lui a ensuite demandé s’il était « hypé » par les Jeux Olympiques. Si une médaille d’or le faisait rêver. Il répond sèchement : « non ».

Sacré Kyrgios…