Nick Kyrgios est passé par des périodes très sombres durant lesquelles il buvait, se droguait et avait même des pensées suicidaires.

Lors d’une inter­view un peu inso­lite sur Instagram, l’Australien a parlé de son image et de l’im­por­tance de sa petite‐amie, Costeen Hatzi.

« Je ne me consi­dère pas du tout comme un ‘bad boy’ (mauvais garçon, ndlr) au tennis. Les médias ont dépeint ce rôle de méchant très tôt dans ma carrière. Costeen a joué son rôle petite amie et m’a beau­coup aidé et soutenu », a déclaré le fina­liste du dernier Wimbledon.

Pour rappel, Nick Kyrgios a été opéré du genou après son forfait pour l’Open d’Australie et aime­rait faire son retour à Indian Wells (8 au 19 mars).