Pas dans son assiette ce lundi, gêné à l’épaule droite dès le milieu du 1er set, Nick Kyrgios s’en est quand même sorti contre Brandon Nakashima au 5e set. Il file en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis 2015.

Comme lors de l’in­té­gra­lité du match, l’Australien était très calme lors de l’in­ter­view sur le Centre Court.

« D’abord, bravo à Brandon pour sa superbe perfor­mance. Il a 20 ans, il va accom­plir de grandes choses, c’est une certi­tude. C’était loin d’être ma meilleure perfor­mance, mais je me suis battu très fort. Je suis vrai­ment très content de m’en être sorti. Le public a été incroyable. J’ai un bon bilan dans les 5es sets, je n’en ai jamais perdu un ici. C’est ce que je me disais après le 4e », a expliqué Nick qui a quand même fini par retrouver son franc‐parler habi­tuel. Le quart de finale ? Là, je n’y pense même pas. J’ai surtout besoin d’un verre de vin ce soir, c’est certain. »