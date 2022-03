Interrogé sur le fait que Netflix a décidé de le suivre pour le programme lié au tennis qui va être produit sur le modèle de celui qui existe en formule 1, Nick Kyrgios a volon­tiers expliqué pour­quoi il a joué le jeu avec joie.

« Ils étaient très inté­ressés à me suivre partout et je sais que si je me suis vrai­ment impliqué c’est parce que je pense que la culture du tennis est en train de changer. Le tennis est un sport de privi­lé­giés qui reste très blanc. J’ai donc adoré le fait de pouvoir montrer mon chemin et la façon dont je m’y prends et surtout comment je me connecte avec les gens. Je pense que c’est un aspect très diffé­rent de la façon dont les gens perçoivent la plupart des joueurs de tennis. Je pense que c’est quelque chose de spécial pour les autres athlètes de couleur qui veulent jouer au tennis de me voir. Vous avez Tiafoe là‐bas en ce moment, Osaka, nous le faisons comme nous le faisons. Je pense que c’est cool, que c’est une excel­lente idée pour le sport. Pour déve­lopper le tennis, c’était défi­ni­ti­ve­ment nécessaire »