Sur son compte Instagram, Nick Kyrgios a voulu passer un message d’apai­se­ment pour les fans qui se languissent de le voir à nouveau sur un court de tennis.

L’Australien qui a été boul­versé par la crise liée au Covdi‐19 a donc tenté de se trans­former en philo­sophe, on vous laisse le soin de juger de la qualité et la perti­nence de son discours : « Permettez‐moi de vous rappeler que tout le monde passe des jours terribles. C’est bon, je ne peux pas insister assez sur cela, certains jours, j’ai litté­ra­le­ment envie de pleurer parce que les choses sont acca­blantes. Que ce soit au travail, en famille, sur le plan personnel, conti­nuez à rester sur la bonne voie. Je vous envoie toujours ma force. Tant de gens pensent que mes victoires sont sur le court de tennis, mais ma plus grande victoire est de m’as­surer que je peux passer le mot et conti­nuer à faire comprendre à quel point ce monde est beau is SOYEZ HEUREUX, tout cela peut être emporté dans un instant. Souriez et soyez à l’aise dans votre peau et vous en avez TOUJOURS assez »