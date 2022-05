A plusieurs milliers de kilo­mètres de Paris où Roland‐Garros régale les fans de tennis avec un début de quin­zaine canon, deux Australiens règlent leurs comptes : Bernard Tomic et Nick Kyrgios. Ce dernier a répondu sèche­ment à l’at­taque de son ainé sur Instagram.

« Bernard, je n’avais pas réalisé que c’était si grave, je me sens mal main­te­nant. Contacte moi si tu as besoin d’aide pour te souvenir comment on joue. N’oublie pas que j’ai payé ton vol retour de Shanghai parce que tu n’avais pas d’argent. Ah ah ah, réécris l’his­toire, tu es le sportif le plus détesté d’Australie, tu as raison, personne ne peut t’en­lever ça. »

Il ne faut pas cher­cher Nick.