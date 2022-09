Nick Kyrgios est un homme de défi.

Et quand l’un de ses meilleurs « ennemis », Stefanos Tsitsipas, lui propose une revanche de sa défaite au troi­sième tour de Wimbledon dans des condi­tions très spéciales et tendues, l’Australien a bondi sur son clavier pour répondre et accepter la proposition.

« Accepté. Commençons ce match de revanche… Quand, où et combien ? », a écrit un Nick visi­ble­ment excité sur son compte Instagram.

Kyrgios🇦🇺 a répondu à Stefanos🇬🇷 ! :

Rappelons que le Grec s’était incliné en quatre manches dans un duel où il avait tota­le­ment pété les plombs en allu­mant à plusieurs reprises son adver­saire au filet et en frôlant la disqua­li­fi­ca­tion après une balle lancée dans le public.