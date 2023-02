« Kyrgios a ramené le tennis au niveau le plus bas en matière de tricherie, de mani­pu­la­tion, d’abus, de compor­te­ment agressif envers les arbitres et les juges de ligne », accu­sait il y a quelques mois Pat Cash.

Rancunier, Nick Kyrgios n’al­lait pas manquer l’oc­ca­sion de rendre la monnaie de sa pièce à son compa­triote. Lorsque Luigi Gatto a ressorti la fameuse histoire ce lundi de Rafael Nadal battant Pat Cash à seule­ment 14 ans, le 20e joueur mondial n’a pas pu s’empêcher de tweeter.

« Ça ne me surprend vrai­ment pas du tout, Pat Cash ne gagne­rait pas de matchs main­te­nant », a écrit Nick, avant que certains fans lui rappellent que le vain­queur de Wimbledon 1987 avait désor­mais 57 ans.

Doesn’t really surprise me at all, pat cash wouldn’t win games now 😂 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) February 6, 2023

« 99% des enfants se seraient étouffés et effon­drés. Il était juste en train de tout déchirer, partout sur le court, et frap­pait des coups incroyables. J’ai perdu ce match, je ne me souviens plus du score, mais c’était serré. Il n’était pas nerveux. Je suis entré dans les vestiaires après, les gars m’ont regardé, juste pour voir ma réac­tion. Et ma réac­tion était de perdre contre un gamin de 14 ans. Je les ai regardés et je me suis dit : ‘Wow, ce gamin, c’est quelque chose !’ », racon­tait Pat Cash à propos de ce fameux match face au neveu et protégé de Toni Nadal.