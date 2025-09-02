AccueilInsoliteKyrgios se moque déjà de Sabalenka avant leur futur duel : "C'est...
Kyrgios se moque déjà de Sabalenka avant leur futur duel : « C’est drôle, elle croit vrai­ment pouvoir me battre »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

En 1973 on a eu la première bataille des sexes avec le match qui a opposé Bobby Riggs à Margaret Court ainsi que celui toujours avec Bobby mais cette fois face à Biillie Jean King qui l’avait emporté. On croyait l’idée enterrer mais elle a surgi à nouveau avec Jimmy Connors en 1992 face à Matina Navratilova. 

34 ans plus tard, on remet ça puisque Nick Kyrgios, pré‐retraité va affronter Aryna Sabalenka à Hong Kong en janvier 2026.

L’Australien toujours aussi arro­gant a déjà commencé à mettre la pres­sion sur la Biélorusse en décla­rant :  « J’ai vrai­ment hâte de jouer ce match. Elle a une person­na­lité formi­dable et c’est une excel­lente joueuse de tennis. C’est drôle qu’elle pense vrai­ment pouvoir gagner »

Publié le mardi 2 septembre 2025 à 18:49

