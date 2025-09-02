En 1973 on a eu la première bataille des sexes avec le match qui a opposé Bobby Riggs à Margaret Court ainsi que celui toujours avec Bobby mais cette fois face à Biillie Jean King qui l’avait emporté. On croyait l’idée enterrer mais elle a surgi à nouveau avec Jimmy Connors en 1992 face à Matina Navratilova.
34 ans plus tard, on remet ça puisque Nick Kyrgios, pré‐retraité va affronter Aryna Sabalenka à Hong Kong en janvier 2026.
L’Australien toujours aussi arrogant a déjà commencé à mettre la pression sur la Biélorusse en déclarant : « J’ai vraiment hâte de jouer ce match. Elle a une personnalité formidable et c’est une excellente joueuse de tennis. C’est drôle qu’elle pense vraiment pouvoir gagner »
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 18:49