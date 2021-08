H2Hs 🇦🇺 Nick Kyrgios against the next ATP Top 3



🇦🇺 Nick Kyrgios vs 🇷🇸 Novak Djokovic 2–0

🇦🇺 Nick Kyrgios vs 🇷🇺 Daniil Medvedev 2–0

🇦🇺 Nick Kyrgios vs 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas 2–0 pic.twitter.com/qwiFCalFwL