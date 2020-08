Star internationale mais également locale, Roger Federer a encore fait le bonheur des enfants d’un camp de tennis à Verbier, en Suisse. En inscrivant ses quatre enfants aux activités du « Advanced Tennis Camp » dirigé par son ami Yves Allegro, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem est venu toujours les jours de la semaine amener ses enfants au stage pour le plus grand bonheur des participants et des organisateurs. « Imaginez la surprise pour tous les jeunes présents, raconte Allegro. C’était génial. D’autant plus que Roger a été généreux de son temps, a discuté avec les entraîneurs et les enfants. Il l’a fait tous les matins, nous a accordé une confiance totale et n’a demandé aucun traitement de faveur. » La classe, tout simplement.