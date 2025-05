Mené au score par son adver­saire Alex Bolt (236e à l’ATP) en demi‐finale du Challenger de Wuxi en Chine, Terence Atmane n’est pas parvenu à contenir sa frus­tra­tion. Le Tricolore a pris pour cible une énorme glacière, la faisant tomber à la renverse d’un léger coup de pied.

En un rien de temps, une partie du court était inondée, forçant l’in­ter­rup­tion du match.

Like?? Drying the court over this 🙃🙃🙃 (not rain or whatever, it was rained out the other day but not this 🙃).



Well then… pic.twitter.com/3L8w2ucpHR