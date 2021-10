Tommy Haas le direc­teur du tournoi qui est consi­déré comme le « 5ème Grand Chelem » a bien voulu expli­quer d’ou venait le sytème mis en place à Indian Wells où quelques privi­lé­giés, souvent milliar­daires, peuvent béné­fi­cier des meilleurs sièges et d’un service associé digne des palaces hôteliers.

En fait, cette idée est liée à une expe­rience vécue par le fonda­teur du tournoi Larry Elisson : « Larry est allé à Wimbledon un an, il y a peut‐être huit ou neuf ans, et il a été invité à s’as­seoir dans la Royal Box. Il aimait cette idée de créer quelque chose de simi­laire pour lui et les grands fans de tennis qui veulent vivre le tournoi d’une façon très immer­sive et avec un certain stan­ding dans les pres­ta­tions associées »