La célé­bra­tion du télé­phone de Ben Shelton contre Frances Tiafoe est devenue encore plus mythique lorsque Novak Djokovic l’a reprise après sa victoire en demi‐finales.

Des spor­tifs du monde entier ont repris le geste du jeune améri­cain, qui se serait peut‐être lui‐même inspiré de… Casper Ruud !

Le triple fina­liste en Grand Chelem aurait en effet célébré l’une de ses victoires à Bastad en juillet dernier faisant semblant de passer un coup de fil.

I missed it at the time but, appa­rently, Casper was doing this tele­phone thing way before Shelton 😛 This is from Bastad :



📷Mathilda Ahlberg pic.twitter.com/Ok2p4Q4ATY