Toujours autant atten­tionné avec ses fans et les suiveurs du tennis en général, Rafael Nadal a tenu à souhaiter à tous un joyeux Noël en ce 24 décembre 2022.

« Je voulais vous souhaiter un très joyeux Noël et tout le meilleur pour 2023. J’espère que 2022 a été une année posi­tive pour vous. Pour moi, sur le plan personnel, ça a été, avec des meilleurs et des pires moments, comme tout le monde. Je m’en souvien­drai comme d’une grande année. »

☺️ ¡Alguien muy espe­cial os desea FELIZ NAVIDAD 🎉 desde la #RafaNadslAcademy by Movistar !



🎅🏼 @RafaelNadal 🎄



🎥: https://t.co/HnYqlMrJjg pic.twitter.com/Cox1sQQ94h — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) December 24, 2022

Toute l’équipe de We Love Tennis en profite égale­ment pour vous souhaiter un excellent Noël et vous remer­cier une nouvelle fois pour cette année excep­tion­nelle. Car sans vous, rien ne serait possible.