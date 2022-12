Comme tout le monde le sait, Rafael Nadal est un grand fan de football.

Et même si l’Espagne a été éliminée dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde de foot­ball qui vient de s’achever avec la victoire finale de l’Argentine, le Majorquin a reconnu avoir versé quelques larmes lorsque Lionel Messi a marqué le troi­sième but lors de cette finale épique face à la France.

« J’ai suivi le spec­tacle, car malheu­reu­se­ment l’Espagne a été éliminée en huitièmes de finale. C’était une finale spec­ta­cu­laire. Je suis désolé pour les nombreux amis fran­çais que j’ai et pour tout ce que Paris et la France repré­sentent pour moi. Mais j’ai aussi beau­coup d’amis argen­tins et en ce sens, en tant qu’a­mou­reux et nostal­gique du sport, Messi soule­vant la Coupe du monde m’a rendu heureux. Que quel­qu’un d’aussi génial termine par un titre qui lui manquait, de ce calibre, avec tout ce que cela signifie pour l’Argentine, me semblait juste, j’ai apprécié et j’ai été ravi. Sans parler de l’Argentine, lorsque Messi a marqué le troi­sième but, j’en ai eu les larmes aux yeux. Mais à cause de l’émo­tion de voir quel­qu’un de si grand réussir ce qui lui manquait et qui avait tant souf­fert pour y parvenir. J’ai vrai­ment apprécié la finale, surtout à partir de la 70e minute, qui était spec­ta­cu­laire. Avant, il semblait que tout était si facile, si contrôlé pour l’Argentine. »