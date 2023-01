Matteo Berrettini est un seigneur.

Membre de l’as­so­cia­tion « Athlètes à vos côtés » qui vient notam­ment en aide au service d’onco‐hématologie pédia­trique de Rimini (AROP), le joueur italien a fait un impro­bable et magni­fique don de crèmes glacées, qui couvrira toutes les four­ni­tures en glaces néces­saires pour 2023.

Et même si, à première vue, il peut sembler que le don de glaces ne sert « que » à apporter de la joie aux enfants hospi­ta­lisés, il s’agit en réalité de quelque chose de plus impor­tant. En raison de la thérapie qu’ils reçoivent, beau­coup d’entre eux déve­loppent une muco­sité – inflam­ma­tion et irri­ta­tion des tissus buccaux – de sorte que la crème glacée devient l’un des rares aliments qu’ils peuvent faci­le­ment tolérer.

Le maire de Rimini a d’ailleurs tenu à remer­cier chaleu­reu­se­ment Berrettini pour ce déli­cieux sur les réseaux sociaux : « Le plus bel ‘aceé de Berrettini va bien au‐delà du court de tennis. Un beau geste de géné­ro­sité pour les petits patients : Merci, Matteo ! »

La classe de la glace.