Présent à Rome et à la recherche d’un match réfé­rence sur terre battue afin de préparer Roland‐Garros, Stefanos Tsitsipas ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à faire le tour de l’ac­tua­lité pour des faits de ce genre.

Selon l’agence de presse grecque NewsIT, dont les infor­ma­tions sont relayées par Express, un homme âgé de 71 ans affirme avoir eu besoin de points de suture, après s’être fait attaqué par le chien de la famille de Stefanos Tsitsipas. L’événement serait survenu à l’ex­té­rieur d’un café de Vouliagmeni, dans la banlieue d’Athènes en Grèce, ce lundi. Les bles­sures causées par le canin auraient contraint l’in­di­vidu à se rendre en milieu hospi­ta­lier, pour se soigner.

Et ce n’est pas tout puisque l’homme aurait iden­tifié la mère du joueur, Julia Apostoli, n’au­rait pas pris la peine de s’ex­cuser. Au contraire. L’homme a déposé une plainte contre la mère du 19e joueur mondial et a témoigné.

« J’ai eu l’im­pres­sion d’être mordu par un ours. Mon pantalon a été déchiré. Le sang coulait et je suis tombé sur le trot­toir. Nous les connais­sons. Ils vivent à Vouliagmeni depuis des années. Elle a emmené le chien et m’a injurié ».

Une histoire à laquelle on ne s’at­ten­dait pas.