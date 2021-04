Federer est un « roi » en Suisse. A tel point que son prépa­ra­teur physique a poussé une propo­si­tion pour le moins surpre­nante. Son idée est de reporter d’une semaine la fête natio­nale suisse (NDLR : C’est le 1er Août) pour qu’elle corres­ponde au 40ème anni­ver­saire de Roger Federer qui est né le 8 Août.

« Nous voulons célé­brer le grand enga­ge­ment de Roger envers notre pays. Il n’y a personne au monde qui trans­mette mieux les valeurs de la Suisse et montre sa préci­sion, sa modestie et sa gentillesse en tant que vertus natio­nales sur toute la planète. Il a été le meilleur ambas­sa­deur depuis 20 ans. possible de notre pays, il est temps de rendre quelque chose », dit Pierre Paganini, qui est soutenu par un histo­rien éminent. « La Charte fédé­rale ne garantit pas non plus que le 1er août soit l’an­ni­ver­saire de la fonda­tion de la Suisse, même si nous célé­brons cette journée depuis 130 ans. Ce n’est pas histo­ri­que­ment docu­menté, il sera donc toujours préfé­rable d’ho­norer Federer, qui est le meilleur athlète que nous ayons eu dans notre histoire »

Cette propo­si­tion sera à l’ordre du jour du Conseil national de la confé­rence helvé­tique en Mai…sauf s’il s’agit d’un gros poisson d’Avril 🙂