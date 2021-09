« Life isn’t about finding your­self. Life is about crea­ting your­self », soit « Vivre ce n’est pas se trouver. Vivre c’est se créer », a tweeté Gaël Monfils, avec une photo dans son costume de mariage. Le Français, qui fête ses 35 ans ce mercredi, cite l’écri­vain George Bernard Shaw.

Gaël s’est offert une victoire auto­ri­taire au 1er tour pour son anni­ver­saire. Son objectif est sans aucun doute de défier Jannik Sinner au 3e tour. Mais avant, il devra assurer contre l’Américain Steve Johnson (87e).

En atten­dant, joyeux anni­ver­saire Gaël Monfils !