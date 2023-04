Tout simple­ment génial.

Le média serbe Sportklub s’est procuré une lettre écrite à l’école par le fils de Novak Djokovic inti­tulée : « Mon héros ». Chaque élève devait parler d’un membre de sa famille et Stefan (8 ans) a choisi son papa.

« À l’époque où Roger Federer et Rafael Nadal étaient encore numéro un ou numéro deux, mon père, Novak Djokovic, est arrivé. Et c’est comme ça que mon nom de famille a été connu. Il est né le 22 mai 1987. Aaaah, j’ai oublié quelque chose. Je suis Stefan Djokovic, son fils. Il m’a inspiré à être persé­vé­rant et à bien jouer au tennis », a écrit le jeune serbe.

Nole a sans doute été touché par ce petit texte écrit par son fils, déjà grand fan de tennis.