Le compte officiel de l’Académie Rafael Nadal a posté ce mardi une carte d’un garçon de 12 ans adressée à l’Espagnol. La lettre est accompagnée d’un cadeau du jeune homme, qui sont des balles de tennis utilisées par lui-même, avec lesquelles il veut transmettre le sacrifice, la passion et l’illusion qu’il met dans chaque séance d’entraînement, ainsi que l’admiration et la gratitude envers Nadal. « Merci de me faire aimer ce sport de plus en plus, quand je vous vois jouer, je ne peux m’empêcher de pleurer d’émotion. »

