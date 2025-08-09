Rafael Nadal s’est retiré du circuit professionnel, mais entre son académie, sa famille et toutes ses autres activités, sa vie n’en est pas moins remplie.
Néanmoins, l’Espagnol a le temps pour une chance très importante à ses yeux : la famille ! Et justement, sa femme et lui ont mis au monde leur deuxième enfant le jeudi 7 août dernier ! Une magnifique nouvelle pour le couple, qui agrandit un peu plus sa famille.
Leur deuxième enfant s’appellera Miquel, en hommage au père de Mery, la femme de Nadal, qui est décédé en 2023.
🚨— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 9, 2025
🇪🇸🥰 Rafael Nadal and his wife welcomed their second child – another boy – on August 7th ! 👏
👶 He is named Miquel – after Mery’s father, who passed away in 2023
🗣️ https://t.co/T6nfYYSYWd
📸 Corbin via Getty Images pic.twitter.com/Jw6vP1aKms
Qui sait, peut‐être qu’un futur champion vient de naître !
Publié le samedi 9 août 2025 à 14:47