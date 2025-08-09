Rafael Nadal s’est retiré du circuit profes­sionnel, mais entre son académie, sa famille et toutes ses autres acti­vités, sa vie n’en est pas moins remplie.

Néanmoins, l’Espagnol a le temps pour une chance très impor­tante à ses yeux : la famille ! Et juste­ment, sa femme et lui ont mis au monde leur deuxième enfant le jeudi 7 août dernier ! Une magni­fique nouvelle pour le couple, qui agrandit un peu plus sa famille.

Leur deuxième enfant s’ap­pel­lera Miquel, en hommage au père de Mery, la femme de Nadal, qui est décédé en 2023.

Rafael Nadal and his wife welcomed their second child – another boy – on August 7th !



He is named Miquel – after Mery's father, who passed away in 2023



Qui sait, peut‐être qu’un futur cham­pion vient de naître !