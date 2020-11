Jean Luc Aznavorian, directeur commercial de Yonex en Espagne, en France et au Portugal, a accordé une longue interview à nos confrères espagnols de Punto de Break. Il explique notamment avoir pris une grosse décision il y a deux ans suite aux nombreuses raquettes cassées par leur représentant Stanislas Wawrinka notamment…

« Casser des raquettes n’est pas une bonne chose pour l’image de Yonex, mais nous avons plus eu ce problème avec Wawrinka qu’avec Nick. Il y a quelques années, Stan a eu une période où il a cassé beaucoup de raquettes avec son genou, comme s’il s’agissait de petits pains. Mes amis m’appelaient et me disaient : « Hé, ta raquette est très fragile ! » Ils me l’ont dit en plaisantant, les gens de ce monde savent parfaitement que, quelle que soit la marque, si vous vous appelez Stan Wawrinka, vous pouvez casser n’importe quelle raquette avec votre genou. À partir de ce moment, nous avons parlé à tous nos joueurs pour leur dire qu’à partir de maintenant, pour chaque raquette qu’ils cassent, ils auront une amende, ce qui est écrit dans le contrat. Vous pouvez voir que Wawrinka ne casse plus les raquettes depuis deux ans (rires). Et en ce qui concerne Kyrgios, ce n’est pas un joueur qui casse des raquettes tous les jours sur le court, il fait d’autres sortes de choses », a raconté Jean Luc Aznavorian au média espagnol.