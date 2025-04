On savait que la joueuse améri­caine était un peu spéciale. Dernièrement, elle avait suscité quelques commen­taires en arbo­rant un t‑shirt au slogan évoca­teur : « Jouez au tennis, encaissez des chèques. »

Récemment, lors d’une inter­view sur le plateau de Tennis Channel, elle a encore franchi un cran en évoquant sa nouvelle passion : l’éle­vage de poules.

« Play tennis, cash checks, rescue animals, and give them the boujiest life­style possible » 💅



Danielle Collins shared her new motto and dished about her chicken farm 🐔#CharlestonOpen pic.twitter.com/JpXPEHcOCt