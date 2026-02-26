« Après 26 ans, quel plaisir incroyable de retrouver cette sensa­tion de skier », écri­vait il y a quelques jours Rafael Nadal sur ses réseaux sociaux, tout sourire, devant les montagnes enneigés.

Mais l’homme aux 14 Roland‐Garros n’a pas fait que retrouver des sensa­tions sur les skis, il a égale­ment emmené sa petite famille, dont son fils, Rafa junior, pour lui donner quelques cours particuliers.

Et visi­ble­ment, il s’en sort pas trop mal au vu de la vidéo postée par l’an­cien cham­pion espa­gnol sur son compte TikTok.

🥹⛷️ Rafa skiing with his son



Une sorte de recon­ver­sion pour Rafa, qui en plus de s’oc­cuper de son académie et de ses diffé­rents busi­ness, apprend les bases de la glisse à son aîné.