La nouvelle recon­ver­sion de Rafael Nadal : profes­seur parti­cu­lier pour son fils

« Après 26 ans, quel plaisir incroyable de retrouver cette sensa­tion de skier », écri­vait il y a quelques jours Rafael Nadal sur ses réseaux sociaux, tout sourire, devant les montagnes enneigés. 

Mais l’homme aux 14 Roland‐Garros n’a pas fait que retrouver des sensa­tions sur les skis, il a égale­ment emmené sa petite famille, dont son fils, Rafa junior, pour lui donner quelques cours particuliers. 

Et visi­ble­ment, il s’en sort pas trop mal au vu de la vidéo postée par l’an­cien cham­pion espa­gnol sur son compte TikTok. 

Une sorte de recon­ver­sion pour Rafa, qui en plus de s’oc­cuper de son académie et de ses diffé­rents busi­ness, apprend les bases de la glisse à son aîné. 

Publié le jeudi 26 février 2026 à 16:42

