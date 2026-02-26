« Après 26 ans, quel plaisir incroyable de retrouver cette sensation de skier », écrivait il y a quelques jours Rafael Nadal sur ses réseaux sociaux, tout sourire, devant les montagnes enneigés.
Mais l’homme aux 14 Roland‐Garros n’a pas fait que retrouver des sensations sur les skis, il a également emmené sa petite famille, dont son fils, Rafa junior, pour lui donner quelques cours particuliers.
Et visiblement, il s’en sort pas trop mal au vu de la vidéo postée par l’ancien champion espagnol sur son compte TikTok.
Une sorte de reconversion pour Rafa, qui en plus de s’occuper de son académie et de ses différents business, apprend les bases de la glisse à son aîné.
